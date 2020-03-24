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24 марта • обновлено в 14:04
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Жене легенды "Шахтера" угрожают расправой

1.8т
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Российская модель Екатерина Дорожко, которая является женой легендарного нападающего “Шахтера” Луиса Адриано, рассказала, что регулярно получает угрозы из-за цвета кожи своего мужа.

"Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее, и очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызывать такие эмоции у людей", – ответила она на вопрос одного из подписчиков в Instagram.

Луис Адриано и Екатерина Дорожко

Луис Адриано и Екатерина Дорожко

@dorozhko

Жене легенды "Шахтера" угрожают расправой

@dorozhko

Стоит отметить, что с Дорожко бывший нападающий "горняков" познакомился во время выступлений за московский "Спартак", в составе которого он провел три с половиной сезона. Сейчас бразилец вернулся на родину, где защищает цвета "Палмейраса".

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из недавних матчей за команду в Кубке Либертадорес Луис Адриано оформил хет-трик, установив невероятное достижение в истории мирового футбола.

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Персона
Луис Адриано
Теги
Палмейрас Спартак Москва ФК Шахтер
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