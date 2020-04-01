Жена украинца Малиновского поделилась хорошими новостями из Италии

Жена игрока сборной Украины Руслана Малиновского, который выступает за итальянскую "Аталанту", Роксана рассказала, что ситуация с коронавирусом в стране и городе Бергамо стала лучше.

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"Мы уже улыбаемся, потому что по-другому нельзя. Иначе было бы очень трудно. Стараемся друг друга поддерживать. На самом деле, стало уже немного легче. В последние несколько дней наблюдаем положительную динамику. Здесь сокращается число больных и это очень радует меня с Русланом", – заявила она в интервью телеканалам "Футбол".

Роксана Малиновская Динамо Киев от Шурика

Роксана также считает, что местным жителям понадобится время на то, чтобы приспособиться к старому течению жизни.

"На самом деле, в Италии уже все привыкли жить в таком режиме. Когда закончится карантин, вряд ли здесь смогут быстро перестроиться и вернуться к нормальной жизни. Люди адаптируются, проводят больше времени с близкими, занимаются и учатся дома онлайн, готовят различные блюда. Мы сейчас прошли пик и я надеюсь, что в ближайшие дни это число будет падать", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Руслан Малиновский жестко обратился к тем, кто снисходительно относится к пандемии коронавируса и не верит в серьезность проблемы.

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