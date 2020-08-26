Зеленский сделал первый удар по мячу в Кубке Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский сделал символический первый удар по мячу в первом поединке предварительного раунда Кубка Украины между "Кривбассом" и "Черкащиной".

Это первый официальный матч футбольного клуба "Кривбасс", который был возрожден по инициативе главы государства.

"Кривбасс" как команда начал выступления в 1959 году под названием "Команда города Кривого Рога". До этого выступал в любительских соревнованиях.

"Кривбасс" играл в высшей лиге чемпионат Украины, начиная с сезона 1992/93. В начале сезона 2006/07 были сомнения по поводу участия команды в чемпионате Украины. "Кривбасс" оказался в сложном финансовом положении и не смог выплатить необходимый для участия в высшей лиге взнос. Бюро ПФЛ приняло решение перевести команду в первую лигу, но в конце концов финансовый вопрос был урегулирован, и клуб был заявлен.

В конце мая 2013 года администрация "Кривбасса" поставила в известность дирекцию УПЛ о том, что из-за прекращения финансирования клуба он вынужден отказаться от участия в матчах Премьер-лиги. На момент отмены матчей команда занимала шестое место в турнирной таблице. В июне 2013 года клуб лишился лицензии и утратил статус профессионального, поскольку долг команды перед футболистами и работниками клуба составил $4 млн. Была начата процедура банкротства.

В декабре 2013 года "Кривбасс" подал документы на участие во второй лиге, начиная с сезона 2014/15, однако в последующем не заявился в соревнования.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа Зеленский приехал в Николаев и продемонстрировал свои баскетбольные навыки.

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