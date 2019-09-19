"Заживо сожрали": "Реал" опозорился в Лиге чемпионов, установив антирекорд

Мадридский "Реал" отметился провальным выступлением в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов. "Королевский клуб" с разгромным счетом уступил в столице Франции ПСЖ — 0:3.

"Реал" опозорился в Париже

Мадридский клуб ни разу за игру не пробил в створ ворот соперника, сообщает Opta. Это первый подобный случай в матчах "Реала" в главном турнире континента, с тех пор как Opta начала вести статистику поединков ЛЧ (с сезона-2003/04).

После фиаско в Париже наставник "Реала" Зинедин Зидан был вне себя.

"Тут не о чем говорить, ПСЖ заслужил победу. Они были хороши во всем, а мы нет. Соперник был лучше нас сегодня. Нам нужно сесть и подумать, что произошло. Нас заживо сожрали в дуэлях", — отметил Зидан на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в чемпионате Испании дела у "Реала" так же плохи. В 4-х матчах команда набрала 8 очков и находится на третьем месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Реал" потерпел грандиозное фиаско в Лиге чемпионов.

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