Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк заявил, что команде нужно изменить многие вещи, чтобы претендовать на улучшение результатов.

"Вылет Динамо из Лиги Европы шоком не стал. Я знаю, как они провели каждый матч в группе. Мне больно смотреть, как складывается для них каждая игра. То, что они не выходят из группы, ведут борьбу за второе место в чемпионате Украины. Нужно многое менять", – сказал Морозюк в интервью на YouTube-канале "Видеожурнал Yellow".

Николай Морозюк Фокус

Он считает, что необходимо использовать новый подход к тренерской работе в "Динамо", поскольку "некоторые застряли в 1998 году".

"Нужно вносить что-то новое. В последние годы те, кто приносил в "Динамо" что-то новое, добивались результата. Я тоже могу стать тренером и проповедовать динамовский стиль. Какой еще динамовский стиль? Был бы Лобановский жив, его динамовская игра настолько бы отличалась от той, которая была в 1998 году. Некоторые просто застряли в тех годах", – заявил экс-капитан команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Морозюк гневно высказался в адрес легенды "Динамо" Олега Лужного, вспомнив матч в Лиге Европы против "Лацио" в 2018 году.

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