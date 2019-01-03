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За выход с Ярмоленко на поле клуб требует 700 фунтов

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В чемпионате Англии, чтобы ребенок вышел вместе с футболистом на поле перед матчем необходимо заплатить до 700 фунтов. Такие расценки у "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко.

Полный прайс

• "Вест Хэм" 700 фунтов

• "Лестер" 600

• "Тоттенхэм" 405

• "Вулверхэмптон" 395

• "Кристал Пэлас" 375

• "Брайтон" 350

• "Бернли" 300

• "Кардифф Сити" 255

• "Уотфорд" 250

• "Борнмут" 185

Из топ-клубов в этом списке только "Тоттенхэм". Остальные делают это бесплатно – выбирают детей из собственных академий или по благотворительным программам. В комментариях болельщики жалуются, что из традиции сделали бизнес. Раньше это право нужно было заслужить, а сейчас просто нужно быть богатым.

За выход с Ярмоленко на поле клуб требует 700 фунтов

Tribuna.com

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''Не могу дождаться'': Ярмоленко впервые рассказал, когда вернется на поле

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко 20 октября получил тяжелую травму в дерби с "Тоттенхэмом". У футболиста был диагностирован разрыв ахилла. После матча нашему соотечественнику была сделана операция, из-за чего он вынужден пропускать шесть месяцев — весь регулярный сезон чемпионата Англии (АПЛ).

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия
Тег
ФК Вест Хэм
Источник
Источник:sports.ru
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