За выход с Ярмоленко на поле клуб требует 700 фунтов

В чемпионате Англии, чтобы ребенок вышел вместе с футболистом на поле перед матчем необходимо заплатить до 700 фунтов. Такие расценки у "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко.
Полный прайс
• "Вест Хэм" 700 фунтов
• "Лестер" 600
• "Тоттенхэм" 405
• "Вулверхэмптон" 395
• "Кристал Пэлас" 375
• "Брайтон" 350
• "Бернли" 300
• "Кардифф Сити" 255
• "Уотфорд" 250
• "Борнмут" 185
Из топ-клубов в этом списке только "Тоттенхэм". Остальные делают это бесплатно – выбирают детей из собственных академий или по благотворительным программам. В комментариях болельщики жалуются, что из традиции сделали бизнес. Раньше это право нужно было заслужить, а сейчас просто нужно быть богатым.
Tribuna.com
Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко 20 октября получил тяжелую травму в дерби с "Тоттенхэмом". У футболиста был диагностирован разрыв ахилла. После матча нашему соотечественнику была сделана операция, из-за чего он вынужден пропускать шесть месяцев — весь регулярный сезон чемпионата Англии (АПЛ).
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