За выход с Ярмоленко на поле клуб требует 700 фунтов

В чемпионате Англии, чтобы ребенок вышел вместе с футболистом на поле перед матчем необходимо заплатить до 700 фунтов. Такие расценки у "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко.

Полный прайс

• "Вест Хэм" 700 фунтов

• "Лестер" 600

• "Тоттенхэм" 405

• "Вулверхэмптон" 395

• "Кристал Пэлас" 375

• "Брайтон" 350

• "Бернли" 300

• "Кардифф Сити" 255

• "Уотфорд" 250

• "Борнмут" 185

Из топ-клубов в этом списке только "Тоттенхэм". Остальные делают это бесплатно – выбирают детей из собственных академий или по благотворительным программам. В комментариях болельщики жалуются, что из традиции сделали бизнес. Раньше это право нужно было заслужить, а сейчас просто нужно быть богатым.

Tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко 20 октября получил тяжелую травму в дерби с "Тоттенхэмом". У футболиста был диагностирован разрыв ахилла. После матча нашему соотечественнику была сделана операция, из-за чего он вынужден пропускать шесть месяцев — весь регулярный сезон чемпионата Англии (АПЛ).