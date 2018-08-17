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Кьево – Ювентус: когда и где смотреть дебют Роналду в Италии

1.5тЧитать новость на украинском

В Вероне в субботу, 18 августа, состоится одно из самых долгожданных событий нового клубного футбольного сезона. Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду впервые выйдет в составе "Ювентуса" в официальном матче. В стартовой игре чемпионата Италии "старая сеньора" сыграет с "Кьево". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Кьево – Ювентус. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок "Ювентуса" с середнячком Серии А можно будет в прямом эфире на канале "Футбол 2". Для украинского вещателя поединок станет дебютным показом итальянского чемпионата. Кроме того, прямую трансляцию из Турина в своей эфирной сетке запланировал российский "Матч! Футбол 2".

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Роналду шокировал медиков "Ювентуса"

Напомним, Криштиану Роналду перебрался в туринский "Ювентус" за 117 миллионов евро. До этого португалец провел девять сезонов в составе мадридского "Реала", с которым выиграл 15 трофеев, в том числе четыре Кубка европейских чемпионов. В составе "сливочных" КриРо сыграл 486 матчей, забив фантастические 475 мячей.

По данным СМИ, причиной ухода Роналду из стана "сливочных" стали взаимоотношения футболиста с президентом "королевского клуба" Флорентином Пересом. Босс "Реала" не выполнил свое обещание по улучшению условий контракта лидера команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду решил заняться ресторанным бизнесом, открыв семейное заведение в Бразилии.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Место
ИталияТурин
Объект
ФК Ювентус
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