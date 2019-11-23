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23 ноября • обновлено в 17:15
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Ярмоленко провалил дебютный матч Моуриньо

Ярмоленко провалил дебютный матч Моуриньо
Встреча прошла в Лондоне
1.5т Читать материал на украинском

Украинский полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко неудачно сыграл против земляков из "Тоттенхэма" (2:3), который проводил первую игру под руководством Жозе Моуриньо.

30-летний футболист сборной Украины в матче 13-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге провел на поле 56 минут, после чего был заменен. WhoScored оценил действия украинца в 5,6 баллов. На момент замены это была вторая худшая оценка в команде, меньше показатель был лишь у Иссы Диопа (5,2)

Ярмоленко сделал 16 касаний к мячу, отдал 8 точных передач (62%), один раз неудачно пошел в обводку и проиграл 3 верховые дуэли.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября Андрей отдал голевую передачу в игре 10-го тура чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед

22 сентября Ярмоленко отличился победным голом в ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Украинец был признан лучшим игроком матча.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Андрей Ярмоленко Жозе Моуриньо
Теги
ФК Вест Хэм Тоттенхэм Хотспур
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