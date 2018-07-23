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Ярмоленко осчастливил защитника "Вест Хэма"

1.9тЧитать новость на украинском

Новобранец "Вест Хэм" защитник Райан Фредерикс рассказал, что счастлив играть на правом фланге с украинцем Андреем Ярмоленко. Англичанин рассыпался в комплиментах Андрею, заявив, что тот умеет делать на футбольном поле практически все.

-Ярмо- потрясающий игрок. Думаю, мы дополняем друг друга здорово. Он может идти в обыгрыш в ситуациях один в один, но при этом может и смещаться в центр для перепасовок.

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Я могу выполнять забегания и оставлять его тет-а-тет с соперником. Мы оба достаточно быстрые к тому же, поэтому нам вполне под силу комбинировать на нашем фланге",-цитирует Фредрикса официальный сайт "Вест Хэма".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко дебютировал за новый клуб и написал пост в Instagram

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
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