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/Новости футбола

"Яркая и дерзкая": в России восхитились работой Шевченко в сборной Украины

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Игра сборной Украины по футболу в отборочном турнире Евро-2020 вызвала настоящий восторг в российской прессе.

Так, обозреватель издания "Советский спорт" Алексей Андронов отметил работу тренерского штаба "желто-синих" во главе с Андреем Шевченко. По мнению известного журналиста, наставник украинской сборной очень вовремя омолодил команду, которая уверенно лидирует в своей квалификационной группе.

Новости
В украинской группе отбора Евро-2020 возник новый скандал: что произошло

Андрей Шевченко (справа)

Андрей Шевченко (справа)

ФФУ

"Хорошо зная Андрея Шевченко, я абсолютно уверен, что ни о каких вторых местах он не то, что не ведет речи – а и не думает. Задача проста – пройти квалификацию. И не стоит смотреть на таблицу посередь пути – задача или будет выполнена, или нет. Перефразируя учителя Шевченко Валерия Лобановского – Андрей Николаевич, очень желаю, чтобы "да". У вас яркая, молодая и дерзкая команда. С ней интересно, и ее хочется увидеть на Евро-2020!" – написал Андронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ опубликовали все расклады для сборной Украины в отборе Евро-2020, которые позволят нашей команде напрямую выйти на континентальное первенство.

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Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Тег
сборная Украины по футболу
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Пока игра ни российской сборной,ни украинской не вызывает у меня особого восторга.Яркие метчи чередуются с посредственными.У России хороший матч был с Казахстаном,да класс казахов вызывает сомнения.У Украины прекрасный матч был с сербами,остальные игры давались со скрипом.Да и отрыв в 6 очков виртуальный.Пока Украина добывала очки в отборе,португальцы победили в Лиге Наций.Кто действительно молодцы,так это украинская молодежка,выход в финал большой успех,с чем болельщиков и поздравляю.
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Носова Гузалия
Носова Гузалия
Мoя иcкренняя 6лaгoдaрноcть тому, ктo пoказaл мнe сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/yl9at1 Пpoстo пpoйдя oпроc пoлучила почти полугодовyю зapплaту)) Пользуйтесь, пока еcть возмoжноcть=)
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