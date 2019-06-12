"Яркая и дерзкая": в России восхитились работой Шевченко в сборной Украины

Игра сборной Украины по футболу в отборочном турнире Евро-2020 вызвала настоящий восторг в российской прессе.

Так, обозреватель издания "Советский спорт" Алексей Андронов отметил работу тренерского штаба "желто-синих" во главе с Андреем Шевченко. По мнению известного журналиста, наставник украинской сборной очень вовремя омолодил команду, которая уверенно лидирует в своей квалификационной группе.

Андрей Шевченко (справа) ФФУ

"Хорошо зная Андрея Шевченко, я абсолютно уверен, что ни о каких вторых местах он не то, что не ведет речи – а и не думает. Задача проста – пройти квалификацию. И не стоит смотреть на таблицу посередь пути – задача или будет выполнена, или нет. Перефразируя учителя Шевченко Валерия Лобановского – Андрей Николаевич, очень желаю, чтобы "да". У вас яркая, молодая и дерзкая команда. С ней интересно, и ее хочется увидеть на Евро-2020!" – написал Андронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ опубликовали все расклады для сборной Украины в отборе Евро-2020, которые позволят нашей команде напрямую выйти на континентальное первенство.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!