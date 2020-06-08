Вратарь сборной Украины повторил впечатляющий рекорд по отраженным пенальти

Вратарь "Александрии" и сборной Украины Юрий Панькив в матче 25-го тура УПЛ с киевским "Динамо" повторил впечатляющий рекорд национального чемпионата по отбитым пенальти.

На 14-й минуте встрече Панькив отбил удар с 11-метровой отметки полузащитника "бело-синих" Виталия Буяльского. Для 35-летнего голкипера этот пенальти стал уже 15-м в карьере в чемпионатах Украины. Юрий стал всего четвертым вратарем, достигший такого показателя, сообщает Sport.ua.

Восемь раз Панькив сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах "Александрии", четыре – донецкого "Металлурга" и трижды – "Арсенала".

Отметим, что несмотря на отбитый голкипером пенальти, "Александрия" уступила "Динамо" – 1:5.

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