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/Новости футбола

"Вранье, я возмущен!" Капитана "Динамо" вывели из себя

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Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук пришел в ярость после публикации в одном из украинских СМИ своего комментария на тему нового тренера команды.

По словам футболиста, мини-интервью является фейковым. "Я был не просто крайне удивлен, но и возмущен появлением этой публикации! На тему тренера "Динамо" я не говорил никому ни слова. Да я вообще не давал интервью в последние дни. Поэтому якобы мое высказывание, которое вчера появилось в интернете, – это самое обыкновенное вранье со стороны журналистов", – цитирует Сидорчука "Динамо" Киев от Шурика.

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Сергей Сидорчук

Сергей Сидорчук

"Динамо" Киев от Шурика

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в СМИ назвали имя преемника Александра Хацкевича на посту главного тренера киевского "Динамо", которым якобы станет известный испанский специалист Рауль Рианчо.

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Персона
Сергей Сидорчук
Тег
ФК Динамо Киев
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