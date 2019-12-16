Впервые в истории: определилось место проведения финала Кубка Украины

Стало известно место проведения финального матча Кубка Украины по футболу сезона-2019/20. Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил хозяином финала Тернополь.

В качестве резервного места проведения решающего матча турнира утверждена "Арена Львов" в столице Галичины. Об этом сообщает "Футбол news".

Стадион в Тернополе УАФ

Городской стадион Тернополя реконструировали в 2012 году. Сейчас он рассчитан на 15 тысяч зрителей. Сообщается, что для проведения финала на тернопольском стадионе должны устранить основные проблемы: недостаточное освещение, несоответствие вип-ложи и медиа-зоны стандартам, отсутствие условий для телетрансляции.

Тернополь впервые в истории получил право принять финальный поединок Кубка. Ранее чаще всего матчи, в которых определялся обладатель трофея, проводились в Киеве (18 раз). Также финалы принимали Харьков (4 раза), Днепр (2 раза), Сумы (1 раза), Львов (1), Полтава (1) и Запорожье (1).

Финал Кубка Украины-2019/20 запланирован на 13 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в историческом матче обыграло "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины.

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