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10 января • обновлено в 10:36
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Возвращение Лунина в "Реал" цинично блокируют: СМИ сообщили важные детали

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В ситуации с ожидаемым переходом голкипера сборной Украины Андрея Лунина наступил неожиданный поворот. Нынешний клуб украинца "Вальядолид" заблокировал возвращение вратаря в "Реал".

Андрей Лунин

Андрей Лунин

AS

Как сообщает AS, главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес обратился к руководству клуба с просьбой о том, чтобы оставить голкипера, находящегося в команде в аренде, до конца сезона. "Вальядолид" якобы уже сообщил "Реалу", что не рассматривает предложение о преждевременном прерывании соглашения.

В интервью El Transistor de Onda Cero в начале этого года Гонсалес прокомментировал перспективы украинца.

"Мы в восторге от работы Лунина. Он готов на случай, если Масип (основной вратарь - Ред.) снизит требования к себе", – отметил коуч.

Новости
Возвращение Лунина в "Реал": СМИ сообщили подробности

Более цинично высказался спортивный директор "Вальядолида" Мигель Анхель Гомес.

"Мы рассчитываем на Лунина. Он очень квалифицированный голкипер, но ему нужно подождать, потому что у нас есть Масип, который демонстрирует хорошую стабильность. Если в команду приходит новый игрок, это не значит, что ему отведена роль основного. Он должен уважать своих партнеров. Лунин – лучший запасной вратарь мира", – заявил Гомес.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансферы
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания Вальядолид
Теги
Реал Мадрид ФК Вальядолид
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