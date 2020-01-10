Возвращение Лунина в "Реал" цинично блокируют: СМИ сообщили важные детали

В ситуации с ожидаемым переходом голкипера сборной Украины Андрея Лунина наступил неожиданный поворот. Нынешний клуб украинца "Вальядолид" заблокировал возвращение вратаря в "Реал".

Андрей Лунин AS

Как сообщает AS, главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес обратился к руководству клуба с просьбой о том, чтобы оставить голкипера, находящегося в команде в аренде, до конца сезона. "Вальядолид" якобы уже сообщил "Реалу", что не рассматривает предложение о преждевременном прерывании соглашения.

В интервью El Transistor de Onda Cero в начале этого года Гонсалес прокомментировал перспективы украинца.

"Мы в восторге от работы Лунина. Он готов на случай, если Масип (основной вратарь - Ред.) снизит требования к себе", – отметил коуч.

Более цинично высказался спортивный директор "Вальядолида" Мигель Анхель Гомес.

"Мы рассчитываем на Лунина. Он очень квалифицированный голкипер, но ему нужно подождать, потому что у нас есть Масип, который демонстрирует хорошую стабильность. Если в команду приходит новый игрок, это не значит, что ему отведена роль основного. Он должен уважать своих партнеров. Лунин – лучший запасной вратарь мира", – заявил Гомес.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лунин арендован "Вальядолидом" у "Реала" до конца сезона. Вместе с тем за всю первую половину сезона украинец так и не сыграл ни одного матча в чемпионате Испании.

"Реал" заинтересован вернуть Андрея и договориться о новой аренде в команду, где голкипер будет получать регулярную игровую практику.

"Сливочные" достигли предварительной договоренности с "Овьедо". Однако все будет зависеть о желании "Вальядолида" досрочно разорвать годичное соглашение.

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