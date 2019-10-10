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10 октября • обновлено в 14:01
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Возобновил карьеру: знаменитый экс-вратарь "Арсенала" принял сенсационное решение

1.6т Читать материал на украинском

Знаменитый чешский вратарь Петр Чех, выступавший за лондонские клубы "Челси" и "Арсенал", стал игроком хоккейного клуба.

Знаменитый футбольный голкипер подписал полноценный контракт с клубом "Гилдфорд Феникс" и будет выступать в третьем по силе английском хоккейном дивизионе (National Ice Hockey League Division 2).

Петр Чех

Петр Чех

ХК "Феникс"

В "Фениксе" он будет играть на привычной для себя позиции вратаря, но только хоккейного.

"Мы очень рады, что Петр присоединился к "Фениксу". Ждем, когда сможем увидеть его в деле на выходных. Он существенно прибавил с тех пор, как я впервые увидел его на льду", — заявил главный тренер команды Милос Меличерик, которого цитирует официальный сайт "Феникса".

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Петр уже тренировался с другой хоккейной командой – "Гилфорд Флеймс".

"Я счастлив возможности сыграть за "Феникс". Надеюсь, смогу помочь этой команде достичь ее целей в сезоне. Постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать шанс сыграть. После 20 лет в профессиональном футболе для меня будет прекрасным опытом сыграть в игру, которую я любил смотреть в детстве и играть, будучи ребенком", – сказал Чех.

Чешский вратарь провел 11 лет в "Челси" и 4 года в "Арсенале".

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Петр Чех
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