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1 декабря • обновлено в 02:44
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Тюльпан, динамовец, андердог: с кем сыграет Украины на Евро-2020

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Сборная Украины наконец-то узнала своих соперников в финальной части Евро-2020, где сыграет уже летом следующего года. Команду Андрея Шевченко ждет очередное очень интересное испытание.

Да, из-за специфики жеребьевки ЧЕ и новой схемы самого Евро мы до сих пор не знаем полный состав группы С, ведь последний соперник Украины определится только в марте 2020-го в плей-офф Лиги наций. Тем не менее, картина уже более-менее понятна, и главные конкуренты определены – Нидерланды и Австрия.

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Роналду и "сладенькие": худшие и лучшие расклады Евро-2020 для Украины

OBOZREVATEL представляет группу Украины на Евро-2020, рассказывая самое интересное о соперниках "сине-желтых" и их перспективах на следующее лето.

Нидерланды

Место в рейтинге ФИФА/УЕФА: 14/14

Вышли на Евро: 2-е место группы С

Показатели в квалификации: +6=1-1, 24-7 – 19 очков

Главный конкурент в отборе: Германия (2:3, 4:2)

Главная звезда: Вирджил ван Дайк

На слуху: Матейс де Лигт, Дэйли Блинд, Мемфис Дэпай, Джорджиньо Вейналдум, Френки де Йонг

Минимальные ожидание на Евро: 1/4 финала

Максимальные ожидания на Евро: 1/2 финала

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Главный арбитр разрыдался на матче Германия - Нидерланды

Возвращение! Именно такая аналогия в первую очередь приходит на ум, когда начинается разговор о сборной Нидерландов. Переживавшая последние 5 лет упадок голландская команда снова в рядах топов – обновленная команда, почти безупречно проведенная квалификация и большие надежды.

Сборная Нидерландов

Сборная Нидерландов

После того, как голландцы впервые в истории пропустили два крупных футбольных турнира (Евро-2016 и ЧМ-2018), в сборной наконец-то решились на перезагрузку и масштабные перемены. Еще после ЧМ-2014 пора было прощаться с легендарными "пенсионерами" Робином ван Перси и Арьеном Роббеном (да и Уэсли Снейдером), а также наконец-то найти нормального тренера для глобальной работы на перспективу.

Здесь Нидерландам повезло, что в это время хорошо себя проявил Рональд Куман – уже опытный, но еще не слишком возрастной и амбициозный наставник, который с удовольствием взял на себя сборную. Сейчас именно на стараниях Кумана (подобранный состав, четкая тактика, работа с игроками) во многом держатся нынешние успехи "оранжевых".

Также Нидерланды можно назвать одной из сборных, кому лучше всего пригодилась Лига наций. Там голландцам выпало играть в дивизионе А в одной группе вместе с двумя последними чемпионами мира – Германией и Францией. За это время Куман вдоволь поэкспериментировал с составом и тактическими схемами, используя в играх более 20-ти игроков. При этом Нидерланды еще и опередили Францию и Германию в группе, в итоге дойдя до финала Лиги наций (но минимально уступили там Португалии – 0:1).

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Определился победитель Лиги наций

После того уже не было сомнений, что Нидерланды пройдут отбор и выйдут на Евро-2020 (к тому же, один из их городов – Амстердам – входит в список хозяев ЧЕ). И "Тюльпаны" выдали отличную серию в 6 матчей только с одним поражением (от Германии, с которой снова попали в одну группу уже квалификации ЧЕ), до предпоследнего тура удерживая лидерство. Но под конец таки допустили осечку (сыграв с Северной Ирландией – 0:0) и пропустили вперед Германию. К слову, если бы Нидерланды стали первыми в группе, Украина бы на Евро играла не с "оранжевыми", а с немцами.

Вирджил ван Дайк

Вирджил ван Дайк

Так когда-то грозные голландцы снова заставляют считаться с собой, и даже больше – входить в список фаворитов Евро-2020 (находятся в топ-5 команд, имеющих наибольшие шансы на итоговую победу). У Кумана в распоряжении достаточно звезд и ярких исполнителей, чтобы обыгрывать любого соперника. А неоспоримый лидер "Тюльпанов" - один из претендентов на Золотой мяч и один из лучших защитников мира Вирджил ван Дайк.

Отменная защита, высокий темп игры, широкие атаки с добротными флангами (не Роббен, конечно, но тоже пойдет) – это все снова о Нидерландах, которые подобные характеристики в последний раз имели разве что на самом ЧМ-2014. Правда, "оранжевые" уже довольно долго хромают с отсутствием центрального нападающего, и пока решают проблему переводом Депая с фланга на острие. И хотя это не лучшее оружие в данной ситуации, но даже при таких раскладах Нидерланды стоит воспринимать сейчас как одну из сильнейших команд Европы.

Австрия

Место в рейтинге ФИФА/УЕФА: 14/9

Вышли на Евро: 2-е место группы G

Показатели в квалификации: +6=1-3, 19-9 – 19 очков

Главный конкурент в отборе: Польша (0:1, 0:0)

Главная звезда: Давид Алаба ("Бавария")

На слуху: Александр Драгович, Себастьян Предль, Гвидо Бургшталлер, Марко Арнаутович

Минимальные ожидание на Евро: борьба за 2-е место или место в числе команд, занявших 3-е место

Максимальные ожидания на Евро: выход в плей-офф со 2-го места

Сборная Австрии

Сборная Австрии

Сборная маленькой центрально-европейской страны приносит новую радость своим болельщикам – австрийцы не просто вышли на Евро-2020, но и сделали это второй раз кряду. Такого в истории футбольной Австрии не было никогда.

Не сказать, чтобы у австрийцев произошел прорыв, но на определенно новый уровень по сравнению с 2000-ми и началом 2010-х они вышли. Свои плоды дает отличная инфраструктура детского футбола, ориентиров австрийских клубов на продажу молодых талантов и близость с Германией. Именно в немецкой Бундеслиги играет почти 3/4 сборников Австрии. Там они прогрессируют на высоком уровне и этим тянут вверх сборную. Яркий пример и гордость нынешнего австрийского поколения – фланговый защитник/хавбек Давид Алаба, занимающий далеко не последние позиции в мюнхенской "Баварии".

Давид Алаба

Давид Алаба

Отбор на Евро-2020 Австрия провела прилично, правда, без топовых соперников. Единственный конкурент, кого "красно-белые" пропустили вперед, - Польша, которая в дух матчах забила австрийцам 1 гол (а пропустила – 0). Но в то же время австрийцы в квалификации выдали 7-матчевую безпроигрышную серию лишь с 1 ничьей – все остальные матчи были выиграны. Однако за Польшей угнаться не удалось (-6 очков на финиш), и путевка на Евро досталась со 2-го места.

Конечно, в первую очередь внимание у австрийцев – Алабе, делающему погоду на левом фланге. Однако сердце этой команды сейчас – атакующая связка Забитцер-Арнаутович. Хавбек РБ Лейпциг отлично действует на позиции "десятки" под форвардом, а Арнаутович – на острие. Впрочем, с переездом в Китай экс-форвард "Интера" и пары клубов английской Премьер-лиги таки сдает позиции. А еще за Австрию до сих пор бегает отлично знакомый защитник – Александр Драгович, который с 2013-го по 2016 год играл в футболке киевского "Динамо".

Румыния или победитель плей-офф лиги D

Ранее специальной дополнительной жеребьевкой уже определено, что в группу С к Нидерландам и Украине присоединится одна команда из Лиги наций – Румыния или победитель плей-офф тамошнего дивизиона D.

Украина против Косово в рамках отбора на ЧМ-2018

Украина против Косово в рамках отбора на ЧМ-2018

Почему Румыния? Потому что так распорядился жребий и "хозяйская" сетка Евро. Румыны являются одними из хозяев нашей группы С на Евро (Амстердам и Бухарест), и в случае попадание на ЧЕ они без вариантов сразу отправляются в "свою" группу. Пока же Румыния в своем плей-офф Лиги наций сначала встретится с Исландией, а если выиграет – в финале с победителем пары Болгария – Венгрия.

Если же Румыния не пробьется с ЛН, тогда Украине достанется кто-то из плей-офф дивизиона D – Грузия, Беларусь, Косово или Северная Македония. Все вполне знакомые нам сборные, с которыми сборная играла относительно недавно и которые особо не продвинулись в своем развитии. С Беларусью и Св. Македонией "желто-синие" играли в отборе на Евро-2016 (и дважды побеждали обоих), с Косово – в отборе на ЧМ-2018 (тоже две победы), с Грузией – давнее, летом 2015-го в "товарняке". Но с любой из этих команды нынешняя Украина просто обязана справляться.

Что же касается Румынии, то это пока одна из самых "темных лошадок" предстоящего Евро. О новом поколении румынской молодежи уже говорят не первый год (что сами румыны недавно показали украинцам в матче молодежных сборных, одержав победу 3:0). А главная сборная в отборе на Евро-2020 сначала резво бодалась за путевку на чемпионат, но смазала концовку отбора (1 ничья и 2 поражения), пропустив вперед Испанию, Швецию и Норвегию. Но недооценивать румын, как ранее, уже нельзя.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Евро-2020 жеребьевка жеребьевка Евро-2020
Персоны
Александар Драгович Давид Алаба Робин ван Перси Арьен Роббен
Место
Румыния Бухарест
Теги
Сборная Нидерландов по футболу сборная Косова по футболу Сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу сборная Германии по футболу сборная Австрии по футболу
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