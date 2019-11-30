Тюльпан, динамовец, андердог: с кем сыграет Украины на Евро-2020

Сборная Украины наконец-то узнала своих соперников в финальной части Евро-2020, где сыграет уже летом следующего года. Команду Андрея Шевченко ждет очередное очень интересное испытание.

Да, из-за специфики жеребьевки ЧЕ и новой схемы самого Евро мы до сих пор не знаем полный состав группы С, ведь последний соперник Украины определится только в марте 2020-го в плей-офф Лиги наций. Тем не менее, картина уже более-менее понятна, и главные конкуренты определены – Нидерланды и Австрия.

OBOZREVATEL представляет группу Украины на Евро-2020, рассказывая самое интересное о соперниках "сине-желтых" и их перспективах на следующее лето.

Нидерланды

Место в рейтинге ФИФА/УЕФА: 14/14

Вышли на Евро: 2-е место группы С

Показатели в квалификации: +6=1-1, 24-7 – 19 очков

Главный конкурент в отборе: Германия (2:3, 4:2)

Главная звезда: Вирджил ван Дайк

На слуху: Матейс де Лигт, Дэйли Блинд, Мемфис Дэпай, Джорджиньо Вейналдум, Френки де Йонг

Минимальные ожидание на Евро: 1/4 финала

Максимальные ожидания на Евро: 1/2 финала

Возвращение! Именно такая аналогия в первую очередь приходит на ум, когда начинается разговор о сборной Нидерландов. Переживавшая последние 5 лет упадок голландская команда снова в рядах топов – обновленная команда, почти безупречно проведенная квалификация и большие надежды.

Сборная Нидерландов

После того, как голландцы впервые в истории пропустили два крупных футбольных турнира (Евро-2016 и ЧМ-2018), в сборной наконец-то решились на перезагрузку и масштабные перемены. Еще после ЧМ-2014 пора было прощаться с легендарными "пенсионерами" Робином ван Перси и Арьеном Роббеном (да и Уэсли Снейдером), а также наконец-то найти нормального тренера для глобальной работы на перспективу.

Здесь Нидерландам повезло, что в это время хорошо себя проявил Рональд Куман – уже опытный, но еще не слишком возрастной и амбициозный наставник, который с удовольствием взял на себя сборную. Сейчас именно на стараниях Кумана (подобранный состав, четкая тактика, работа с игроками) во многом держатся нынешние успехи "оранжевых".

Также Нидерланды можно назвать одной из сборных, кому лучше всего пригодилась Лига наций. Там голландцам выпало играть в дивизионе А в одной группе вместе с двумя последними чемпионами мира – Германией и Францией. За это время Куман вдоволь поэкспериментировал с составом и тактическими схемами, используя в играх более 20-ти игроков. При этом Нидерланды еще и опередили Францию и Германию в группе, в итоге дойдя до финала Лиги наций (но минимально уступили там Португалии – 0:1).

Новости Определился победитель Лиги наций

После того уже не было сомнений, что Нидерланды пройдут отбор и выйдут на Евро-2020 (к тому же, один из их городов – Амстердам – входит в список хозяев ЧЕ). И "Тюльпаны" выдали отличную серию в 6 матчей только с одним поражением (от Германии, с которой снова попали в одну группу уже квалификации ЧЕ), до предпоследнего тура удерживая лидерство. Но под конец таки допустили осечку (сыграв с Северной Ирландией – 0:0) и пропустили вперед Германию. К слову, если бы Нидерланды стали первыми в группе, Украина бы на Евро играла не с "оранжевыми", а с немцами.

Вирджил ван Дайк

Так когда-то грозные голландцы снова заставляют считаться с собой, и даже больше – входить в список фаворитов Евро-2020 (находятся в топ-5 команд, имеющих наибольшие шансы на итоговую победу). У Кумана в распоряжении достаточно звезд и ярких исполнителей, чтобы обыгрывать любого соперника. А неоспоримый лидер "Тюльпанов" - один из претендентов на Золотой мяч и один из лучших защитников мира Вирджил ван Дайк.

Отменная защита, высокий темп игры, широкие атаки с добротными флангами (не Роббен, конечно, но тоже пойдет) – это все снова о Нидерландах, которые подобные характеристики в последний раз имели разве что на самом ЧМ-2014. Правда, "оранжевые" уже довольно долго хромают с отсутствием центрального нападающего, и пока решают проблему переводом Депая с фланга на острие. И хотя это не лучшее оружие в данной ситуации, но даже при таких раскладах Нидерланды стоит воспринимать сейчас как одну из сильнейших команд Европы.

Австрия

Место в рейтинге ФИФА/УЕФА: 14/9

Вышли на Евро: 2-е место группы G

Показатели в квалификации: +6=1-3, 19-9 – 19 очков

Главный конкурент в отборе: Польша (0:1, 0:0)

Главная звезда: Давид Алаба ("Бавария")

На слуху: Александр Драгович, Себастьян Предль, Гвидо Бургшталлер, Марко Арнаутович

Минимальные ожидание на Евро: борьба за 2-е место или место в числе команд, занявших 3-е место

Максимальные ожидания на Евро: выход в плей-офф со 2-го места

Сборная Австрии

Сборная маленькой центрально-европейской страны приносит новую радость своим болельщикам – австрийцы не просто вышли на Евро-2020, но и сделали это второй раз кряду. Такого в истории футбольной Австрии не было никогда.

Не сказать, чтобы у австрийцев произошел прорыв, но на определенно новый уровень по сравнению с 2000-ми и началом 2010-х они вышли. Свои плоды дает отличная инфраструктура детского футбола, ориентиров австрийских клубов на продажу молодых талантов и близость с Германией. Именно в немецкой Бундеслиги играет почти 3/4 сборников Австрии. Там они прогрессируют на высоком уровне и этим тянут вверх сборную. Яркий пример и гордость нынешнего австрийского поколения – фланговый защитник/хавбек Давид Алаба, занимающий далеко не последние позиции в мюнхенской "Баварии".

Давид Алаба

Отбор на Евро-2020 Австрия провела прилично, правда, без топовых соперников. Единственный конкурент, кого "красно-белые" пропустили вперед, - Польша, которая в дух матчах забила австрийцам 1 гол (а пропустила – 0). Но в то же время австрийцы в квалификации выдали 7-матчевую безпроигрышную серию лишь с 1 ничьей – все остальные матчи были выиграны. Однако за Польшей угнаться не удалось (-6 очков на финиш), и путевка на Евро досталась со 2-го места.

Конечно, в первую очередь внимание у австрийцев – Алабе, делающему погоду на левом фланге. Однако сердце этой команды сейчас – атакующая связка Забитцер-Арнаутович. Хавбек РБ Лейпциг отлично действует на позиции "десятки" под форвардом, а Арнаутович – на острие. Впрочем, с переездом в Китай экс-форвард "Интера" и пары клубов английской Премьер-лиги таки сдает позиции. А еще за Австрию до сих пор бегает отлично знакомый защитник – Александр Драгович, который с 2013-го по 2016 год играл в футболке киевского "Динамо".

Румыния или победитель плей-офф лиги D

Ранее специальной дополнительной жеребьевкой уже определено, что в группу С к Нидерландам и Украине присоединится одна команда из Лиги наций – Румыния или победитель плей-офф тамошнего дивизиона D.

Украина против Косово в рамках отбора на ЧМ-2018

Почему Румыния? Потому что так распорядился жребий и "хозяйская" сетка Евро. Румыны являются одними из хозяев нашей группы С на Евро (Амстердам и Бухарест), и в случае попадание на ЧЕ они без вариантов сразу отправляются в "свою" группу. Пока же Румыния в своем плей-офф Лиги наций сначала встретится с Исландией, а если выиграет – в финале с победителем пары Болгария – Венгрия.

Если же Румыния не пробьется с ЛН, тогда Украине достанется кто-то из плей-офф дивизиона D – Грузия, Беларусь, Косово или Северная Македония. Все вполне знакомые нам сборные, с которыми сборная играла относительно недавно и которые особо не продвинулись в своем развитии. С Беларусью и Св. Македонией "желто-синие" играли в отборе на Евро-2016 (и дважды побеждали обоих), с Косово – в отборе на ЧМ-2018 (тоже две победы), с Грузией – давнее, летом 2015-го в "товарняке". Но с любой из этих команды нынешняя Украина просто обязана справляться.

Что же касается Румынии, то это пока одна из самых "темных лошадок" предстоящего Евро. О новом поколении румынской молодежи уже говорят не первый год (что сами румыны недавно показали украинцам в матче молодежных сборных, одержав победу 3:0). А главная сборная в отборе на Евро-2020 сначала резво бодалась за путевку на чемпионат, но смазала концовку отбора (1 ничья и 2 поражения), пропустив вперед Испанию, Швецию и Норвегию. Но недооценивать румын, как ранее, уже нельзя.

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