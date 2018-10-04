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Ворскла – Спортинг: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Бронзовый призер украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" в четверг, 4 октября, проведет свой второй матч группового этапа Лиги Европы. В домашней для подопечных Василия Сачко игре им будет противостоять лиссабонский "Спортинг".

Обозреватель проведет онлайн-трансляцию матча Ворскла – Спортинг. Начало встречи на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского – в 19:55.

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Увидеть противостояние украинцев и португальцев можно будет на телеканале "Футбол 1". Здесь показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов. Кроме того, трансляцию из Полтавы проведет российский вещатель "Матч! Игра".

Напомним, в стартовом туре "Ворскла" на выезде уступила лондонского "Арсеналу" – 2:4.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сыграл вничью с французским "Лионом" во втором туре Лиги чемпионов.

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Объекты
ФК ВорсклаФК Спортинг
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