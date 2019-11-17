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18 ноября • обновлено в 00:31
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Дагестанские футболисты спровоцировали грандиозное побоище в чемпионате России

3.1т
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Матч 18-го тура второго по силе футбольного дивизиона России (ПФЛ) между астраханским "Волгарем" и махачкалинским "Легион-Динамо" завершился массовой дракой.

Сразу после окончания встречи началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в массовую драку с участием основных и запасных игроков. Двое футболистов от полученных ударов упали на газон, а одного повалили борцовским приемом. Спустя некоторое время на поле выбежали болельщики

"Знали, что будут провокации, должны были быть более стрессоустойчивыми, не отвечать. Все это понимали, но, когда на игрока набрасываются трое и начинают сзади бить, это по меньшей мере некрасиво", — заявил после матча тренер "Волгаря" Виталий Панов.

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Футболисты в чемпионате России устроили массовую драку

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября чеченские футболисты спровоцировали массовую драку в чемпионате России. Потасовка на стадионе в Грозном началась на 38-й минуте после фола в центре поля.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат России
Место
Россия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Смотрите на это быдлo! Вот оно - истинное рыло этого скота! Кому подобные твари мышибратья? Это - не люди. Это рюские. Одичавшие.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Одичали, скоты! (с)
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