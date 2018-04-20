Влип: российский футболист оскандалился на допинг-контроле

Капитан московского "Локомотива" Игорь Денисов был оштрафован на один миллион рублей за то, что оскорбил инспектора допинг-контроля. 33-летний футболист обязан был сдать тест на наличие в организме запрещенных веществ во внесоревновательный период, что, вероятно, ему и не понравилось.

"Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе "Локомотива" Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством "Локомотива" очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр", – рассказала ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая.

Отметим, что Денисов известен своим непростым характером. Так в 2005 году игрок очень активно праздновал день рождения, что привело к вызову полицейских. Когда те прибыли, Игорь, раздевшись до пояса, предложил одному из правоохранителей выяснить отношения на кулаках.

А летом 2010 года футболист подрался с инструктором автошколы. Денисов сломал ему нос, а сам повредил ногу.

Как сообщал "Обозреватель", ФИФА заподозрил в употреблении допинга одного из российских футболистов.