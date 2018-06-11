"Они объединяются с убийцами": известные писатели об украинцах на ЧМ-2018

14 июня в России стартует Чемпионат мира по футболу. По информации вице-спикера Украины Ирины Геращенко, порядка 5 тысяч украинцев намерены отправиться в страну-агрессор, чтобы принять участие в этом спортивном празднике.

Как Украине следует поступать с такими гражданами? Наказывать? Перевоспитывать? Проверять на полиграфе после возвращения из РФ на случай, если они были завербованы вражескими спецслужбами? Отправлять на войну? Следует ли полностью запретить выезд граждан Украины в Россию?

Своим мнением на этот счет с OBOZREVATEL поделились украинские писатели Юрий Винничук и Оксана Забужко.

Facebook Андрей Ермоленко

ЮРИЙ ВИННИЧУК: Они едут в львиную пасть, кого-то обязательно посадят

- Как, по вашему мнению, следует поступать с такими людьми? Заслуживают ли они наказания?

- Я не знаю, можно ли их за что-то наказать. Но пусть едут. Кого-то из них обязательно обвинят в шпионаже и посадят, а мы здесь будем искать, на кого их обменять.

Я не понимаю, как можно ехать в Россию. Это опасно. Мы же видим, сколько случаев бессмысленного обвинения украинцев, которые попали в РФ.

За исключением Сенцова и других, кого арестовали в Крыму, я не считаю, что за всех остальных мы должны как-то особо переживать из-за того, что они выехали в Россию. Они знали, куда едут. Они едут в львиную пасть, и мы должны здесь за них бороться?

Думаю, это люди, для которых нет ничего святого.

- Они аполитичные или ва*ные?

- Одно не исключает другого. Можно быть аполитичным и одновременно ва*ником. Хотя, возможно, они имеют какие-то чувства к России. У нас есть этнические россияне. Поэтому интересно узнать, кто именно едет.

- Что вы думаете об опасности, которую они могут представлять для Украины, когда вернутся? Ведь кого-то из них может завербовать та же ФСБ.

- Конечно. Это может быть. Например, среди тех, кто работает на каких-то интересных для России украинских предприятиях или в военных подразделениях.

Очевидно, что ФСБ будет иметь полную картину: кто едет, зачем едет и выберет себе тех, кто им нужен.

Вообще, я считаю, что нельзя выпускать тех, кто работает в оборонке или как-то иначе связан с военной сферой.

- Как в таком случае следует поступать Украине? Возможно, следует проверять этих людей на полиграфе после возвращения из России?

- Их слишком много, чтобы проверить всех на полиграфе. Но я думаю, что наши службы тоже умеют вычислять тех, кто может быть потенциально интересным для ФСБ.

И, возможно, провести какую-то беседу с этими людьми.

- Считаете ли вы, что Украине следует на законодательном уровне запретить выезд своих граждан в РФ?

- Тут есть одна проблема. У нас традиционно, еще с советских времен, когда Россия успешно выкачала весь газ и всю нефть из Западной Украины, жители этих регионов очень часто ездят в Тюмень, в Магадан и так далее – и годами работают на тех вышках.

И дело не в том, что они не патриоты. У них нет другого способа заработать на жизнь. Специалисты по нефти и газу в Украине практически не нужны, поэтому они могут приложить свои силы только в РФ.

Facebook Андрей Ермоленко

ОКСАНА ЗАБУЖКО: 5 тысяч навоза коллаборации

- Моя позиция тут такова: если там с ними что-то произойдет, мне их не будет жаль. Точка.

- Следует ли каким-то образом препятствовать этому?

- Послушайте, люди едут на футбол на территорию страны, которая на их территории убивает их соотечественников. Ну не идиоты же они – они полноценные люди, раз они смогли самостоятельно купить билет.

Тем самым они демонстрируют, что они солидаризуются с убийцами, а не с убитыми. Не с их убитыми соотечественниками, а с теми захватчиками, которые их соотечественников убивают.

Как вы собираетесь препятствовать в этой ситуации? Чемодан, вокзал, Россия. Путь пакуют чемоданы.

- Но они вернутся. Вы не считаете, что такие люди представляют опасность для Украины?

- Конечно, представляют опасность. Но есть очень большой процент людей, которые представляют опасность, и далеко не только среди футбольных фанатов.

Это и есть гибридная война, и любая другая война. При всякой войне есть процент, и довольно большой, и дезертиров, и коллаборантов. Сколько воевало в армии Власова? Около миллиона человек.

Что нам делать? Мобилизоваться на всех участках, на всех фронтах, и понимать, что война не только где-то в АТО, где стреляют. Везде стреляют, на каждом шагу. Обстреливают мозги, и это тоже часть войны.

Надо изучать Сунь Цзы "Искусство войны", кстати, изданное на украинском языке. Еще Клаузевица можно перевести и издать. То есть нужно менять взгляд на всё это дело, а не сводить войну до АТО, как это делается у нас в новостях. Нужно говорить о войне грамотно и адекватно.

Да, это люди, у которых, что называется, нет войны. Это те, кто в любой момент готовы предать, кто готовы открыть ворота врагу. Это люди, которые являются тем самым вечным навозом. Тут нет ничего экстраординарного, чего не было бы в истории человечества. Просто у нас о таком не говорят.

У нас плохо освещается война. В большой мере она освещается в интересах противника, а не в наших интересах.

Поэтому то, что эти 5 тысяч засветились как навоз коллаборации – очень хороший повод поговорить о том, что война у нас под кроватью.

- Возможно, им следует напомнить о том, что у нас война, и отправить их воевать на Донбасс?

- Почему это их отправлять на Донбасс, если они едут в Россию? Вы хотите, чтобы они оттуда перешли на сторону врага?

Вы говорите абсолютные глупости. АТО – это что, дисциплинарное наказание? В АТО защищают свою страну. А вы им предлагаете защищать свою страну не как гражданский долг, а как дисциплинарное наказание за плохое поведение?

Это уже совсем какой-то детский сад.