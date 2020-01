Великолепная игра украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина, выступающего в аренде в "Вальядолиде", вызвала бурный восторг у испанских болельщиков.

Наш соотечественник в матче 1/32 финала Кубка Испании против "Марбельи" отбил два пенальти, добыв победу для своей команды (4:1).

ángel tofiño:"#Лунин, пусть все, кто критикуют тебя, засунут язык себе в задницу".

BOLAÑO DE ORO: "Вам больше не нужно уходить в Овьедо, Лунин"

Anderson (FF07): "Лунин слишком хорош, чтобы быть игроком в Вальядолиде"

