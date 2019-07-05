"Вариант в Англии": появились новые детали трансфера Малиновского

Полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский не намерен оставаться в клубе и хочет выступать в итальянской Серии А.
Больше всех в украинце заинтересована "Сампдория", хотя есть варианты трудоустроиться Руслану и на Туманном Альбионе.
Технический директор "Генка" Димитри Де Конде в интервью HLN.be заявил:
"В нашей беседе Руслан дал понять, что хочет уехать в Италию. Есть варианты из Англии, но Малиновский предпочитает Серию А".
По сообщениям бельгийской прессы, одним из претендентов на украинца являлась "Аталанта", однако предложенные клубом 10 млн евро никак не устроили "Генк", который рассчитывает получить за игрока в два раза больше. Сейчас активно в торги по Малиновскому включилась "Сампдория", и теперь на повестке дня - вопрос цены.
"Сампдория" сделала хорошее предложение по Руслану. Мы сформулировали ответное предложение, и они попросили время на раздумья. Послушайте, если клубу нужен Малиновский, все может сложиться очень быстро. Шансы, что Руслан уйдет, вполне реальны", - сообщил Де Конде.
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