"Вариант в Англии": появились новые детали трансфера Малиновского

Полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский не намерен оставаться в клубе и хочет выступать в итальянской Серии А.

Больше всех в украинце заинтересована "Сампдория", хотя есть варианты трудоустроиться Руслану и на Туманном Альбионе.

Технический директор "Генка" Димитри Де Конде в интервью HLN.be заявил:

"В нашей беседе Руслан дал понять, что хочет уехать в Италию. Есть варианты из Англии, но Малиновский предпочитает Серию А".

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По сообщениям бельгийской прессы, одним из претендентов на украинца являлась "Аталанта", однако предложенные клубом 10 млн евро никак не устроили "Генк", который рассчитывает получить за игрока в два раза больше. Сейчас активно в торги по Малиновскому включилась "Сампдория", и теперь на повестке дня - вопрос цены.

"Сампдория" сделала хорошее предложение по Руслану. Мы сформулировали ответное предложение, и они попросили время на раздумья. Послушайте, если клубу нужен Малиновский, все может сложиться очень быстро. Шансы, что Руслан уйдет, вполне реальны", - сообщил Де Конде.

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