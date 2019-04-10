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В сети вспомнили, как Зеленский с казусом сыграл против "Динамо" - фотофакт

1.4тЧитать материал на украинском

Накануне второго тура выборов президента Украины в сети вспомнили спортивные моменты карьеры Владимира Зеленского.

Блогеры раскопали матч 2016-года, когда на день Киева на стадионе имени Валерия Лобановского "Легенды "Динамо" сыграли с "Друзьями Динамо".

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

delo.ua

Состав команды "Легенд": Чанов, Бессонов, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Михайличенко, Яковенко, Яремчук, Заваров, Евтушенко, Буряк, Литовченко, Горилый, Процюк, Шматоваленко.

Состав "Друзей": Игорь Жданов, Владимир Зеленский, Мика Фаталов, Юрий Корявченко (Юзик), Петр Мага, Дмитрий Гордон, Савик Шустер, Валентин Щербачев, Виктор Павлик.

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

delo.ua

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

delo.ua

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

delo.ua

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

delo.ua

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Легенд "Динамо", а Владимир Зеленский угодил в небольшой казус.

Несмотря на то, что первый гол забил его коллега по "Кварталу" Мика Фаталов, на табло стадиона, этот мяч записали именно на нынешнего кандидата в президенты.

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

delo.ua

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

"Друзья "Динамо" - "Легенды "Динамо"

delo.ua

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WADA vs VADA: прояснился ключевой вопрос анализов Порошенко и Зеленского

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пройти независимое тестирование в Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Тег
ФК Динамо Киев
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Gibson Ashley
Gibson Ashley
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