В сети показали, как выглядит "Донбасс Арена" весной - видеофакт

В соцсетях появился свежий снимок знаменитого украинского стадиона "Донбасс Арена". Спортивное сооружение в оккупированном Донецке было сфотографировано в двадцатых числах марта 2019 года.

Также пользователи поделились и коротким видео, на котором запечатлена легендарная арена.

Донбасс Арена соцсети

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Донецке на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

"Донбасс Арену" открыли летом 2009 года. Вмещает 52 667 зрителей. До войны была домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер". С началом боевых действий практически не функционирует.

Дончане впали в уныние из-за того, как выглядит стадион. Жители Донецка огорчены тем, что состояние "Донбасс Арены" с каждым днем становится все печальнее.

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