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В сети показали, как выглядит "Донбасс Арена" весной - видеофакт

2.2тЧитать материал на украинском

В соцсетях появился свежий снимок знаменитого украинского стадиона "Донбасс Арена". Спортивное сооружение в оккупированном Донецке было сфотографировано в двадцатых числах марта 2019 года.

Также пользователи поделились и коротким видео, на котором запечатлена легендарная арена.

Донбасс Арена

Донбасс Арена

соцсети

Новости
"Жаль, очень жаль": свежее фото "Донбасс Арены" вызвало грустные комментарии в сети

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Донецке на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

"Донбасс Арену" открыли летом 2009 года. Вмещает 52 667 зрителей. До войны была домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер". С началом боевых действий практически не функционирует.

Дончане впали в уныние из-за того, как выглядит стадион. Жители Донецка огорчены тем, что состояние "Донбасс Арены" с каждым днем становится все печальнее.

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Тег
Донбасс Арена
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Еше бы показали как выглядит донецкая насосная станция и pазбомбленные Укpаиной школы и больницы.Донецка.....Вообще бы этим фотогpафам цены б не было...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Цимельман Филя, Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой...а пока Донецк накрылся внешним половым органом дедушки пуйла и пока там не было кацапских ихтамнетов, все было тип-топ и с насосной станцией и с больницами Донецка, а школы взрывали исключительно в расее...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а народу-тьма, зато биндер нигде не видно...руцкий мирок пришел, епта!
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