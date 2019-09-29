В Москву: Хацкевич снова может возглавить "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Как сообщает "Динамомания" со ссылкой на свои источники, новым место работы белоруса может стать московское "Динамо", которое под руководством Дмитрия Хохлова борется за выживание в РФПЛ, имея в своем активе лишь 10 очков и всего на одно очко опережая команды, идущие в зоне стыковых матчей.

Скорее всего, Хохлов будет руководить командой до зимнего перерыва, после чего его и может сменить Хацкевич.

Конкурентом Хацкевича в борьбе за должность наставника московского клуба называли известного итальянца Дженнаро Гаттузо, который, правда, сам опроверг возможность своего назначения на эту должность. Сейчас есть вероятность, что Гаттузо возглавит "Краснодар".

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен.

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