В Европарламенте призвали страны ЕС к бойкоту ЧМ-2018 в России

Шестьдесят депутатов Европарламента обратились к руководителям стран Евросоюза с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу-2018, связи с тем, что президент РФ Владимир Путин "высмеивает европейские ценности".

"В эти трудные времена весь мир обращается к Европе. Наши правительства не должны следовать авторитарному и антизападному пути президента России. Нужно бойкотировать ЧМ-2018 в России и высказаться в защиту прав человека, демократических ценностей и мира", – говорится в открытом письме депутатов, которое приводит L’Equipe.

Как сообщал "Обозреватель", Великобритания и Исландия официально объявили дипломатический бойкот чемпионату мира по футболу в Россию. Кроме того, отказался посещать церемонию открытия турнира президент Польши Анджей Дуда.