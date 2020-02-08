В два раза больше: стало известно, сколько зарабатывают Роналду и Месси

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси остается самым высокооплачиваемым футболистом мира, зарабатывая почти вдвое больше своего главного соперника Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Как сообщает агентство Чемпионат, зарплата аргентинца составляет 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Месячный оклад португальца равняется 4,5 миллионам евро, что делает его вторым по размеру заработной платы футболистом планеты. На третьем месте находится бразилец Неймар, выступающий за французский "ПСЖ", он получает 3 млн евро.

Криштиану Роналду и Лионель Месси Sportbox

Самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги является голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа с зарплатой 1,76 млн евро в месяц, в Германии больше всех получают футболисты "Баварии" Роберт Левандовски и Филиппе Коутиньо – по 1,66 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси установил уникальное достижение в испанском футболе после победы "Барселоны" над "Леганесом" в 1/8 финала Кубка Испании.

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