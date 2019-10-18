В чемпионате Испании принято беспрецедентное решение о матче "Барселона" - "Реал"

Центральный матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" перенесен. Причиной послужили беспорядки и массовые акции протеста с участием приверженцев независимости Каталонии.
14 октября, Барселону охватили массовые протесты
Из-за последних событий в Каталонии руководство Примеры предложило клубам поменяться: ближайшее Класико прошло бы в Мадриде, а вторая встреча 1 марта – в Барселоне. Но клубы не договорились между собой.
В результате, комитет по проведению соревнований перенес игру в Каталонии с 26 октября на 18 декабря, сообщает Marca.
Напомним, беспорядки в Барселоне начались из-за приговора организаторам референдума о независимости Каталонии от Испании.
В столкновениях с полицией пострадал 131 мирный житель, а также 40 представителей правоохранительных органов.
Барселону охватили массовые протесты
Барселону охватили массовые протесты
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 14 октября, Барселону охватили массовые протесты против приговора 12 каталонским политикам, признанным виновными в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
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