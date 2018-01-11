В "Боруссии" Ярмоленко произошло массовое отравление

Девять футболистов дортмундской "Боруссии" заболели кишечным гриппом на сборе в Испании. Среди пострадавших Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Омер Топрак, Якоб Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райманн.

Как сообщает Bild, причиной болезни стал куриный кебаб, который накануне ело большинство игроков в одном из кафе в Марбелье. Фамилия лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко в списке пострадавших не фигурирует.

По предварительной информации все девять игроков должны восстановиться к воскресному матчу бундеслиги с "Вольфсбургом".

Напомним, что ранее Андрей Ярмоленко отметился голевой передачей, спасая "Боруссию" от поражения.