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В "Боруссии" Ярмоленко произошло массовое отравление

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Девять футболистов дортмундской "Боруссии" заболели кишечным гриппом на сборе в Испании. Среди пострадавших Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Омер Топрак, Якоб Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райманн.

Как сообщает Bild, причиной болезни стал куриный кебаб, который накануне ело большинство игроков в одном из кафе в Марбелье. Фамилия лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко в списке пострадавших не фигурирует.

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По предварительной информации все девять игроков должны восстановиться к воскресному матчу бундеслиги с "Вольфсбургом".

Напомним, что ранее Андрей Ярмоленко отметился голевой передачей, спасая "Боруссию" от поражения.

Персона
Андрей Ярмоленко
Место
ИспанияМарбелья
Объект
Боруссия Дортмунд
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