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4 ноября • обновлено в 12:43
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"Уже не тот": в "Динамо" объяснили победу над "Шахтером" в Кубке Украины

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Нападающий "Динамо" Артем Беседин поделился впечатлениями от победы над "Шахтером" (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

Артем Беседин

Артем Беседин

ФК "Динамо"

"Тренерский штаб проводит очень хорошие и активные тренировки. Акцент делается на физическом состоянии футболистов, в матче с "Шахтером" этот компонент сыграл важную роль. У них бразильцы не бегут – и все, "Шахтер" уже чуть-чуть не тот. У нас же немного другой игровой стиль, у нас много молодых футболистов", – сказал Беседин в эфире программы "Профутбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в матче-триллере выбило "Шахтер" из Кубка Украины. "Горняки" впервые с сезона-2005/06 не сыграют в четвертьфинале турнира.

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Темы
Динамо - Шахтер Кубок Украины по футболу
Персона
Артем Беседин
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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