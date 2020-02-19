Увеличат срок? У "Манчестер Сити" возникли новые проблемы с УЕФА

УЕФА может открыть еще одно дело против английского "Манчестер Сити" по вопросу нарушений финансового фэйр-плей.

Как сообщает The Guardian, в УЕФА хотят исследовать контракт "Сити" с титульным спонсором авиакомпанией "Эттихад", принадлежащей эмирату Абу-Даби, наследным принцем которого является брат владельца "горожан". УЕФА должен выяснить, соответствовали ли эти соглашения своей рыночной стоимости.

Домашняя арена "Ман Сити" стадион "Эттихад"

По информации источника, наказание для "горожан" может быть ужесточено, если следователи найдут новые нарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля "Манчестер Сити" отстранили от участия в еврокубках на два следующих сезона. "Горожане" не смогут участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы в сезонах 2020/21 и 2021/22. "Сити" наказан за сознательные завышения в спонсорских контрактах в период с 2012-го по 2016 годы, которые представлял в УЕФА. Кроме того, клуб заплатит штраф в размере 30 миллионов евро.

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