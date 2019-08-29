Уругвайского футболиста выгнали из команды за отказ учить украинский язык

Львовские "Карпаты" расторгли контракт с уругвайским полузащитником Кевином Мендесом из-за нарушения контракта.

Кевином Мендес ФК Карпаты

Как сообщает пресс-служба львовян, 23-летний Мендес пропустил несколько тренировок без уважительных причин, а также не начал учить украинский язык, хотя был обязан это сделать по условиям договора. Кроме того, 21 августа уругваец устроил перепалку с футболистом "молодежки".

Также в "Карпатах" рассказали, что получили от болельщиков видео и фотографии, на которых Мендес курит и употребляет алкоголь. Отмечается, что футболисты клуба не должны иметь вредных привычек.

Мендес перешел в "Карпаты" летом 2018 года. На его счету 15 матчей за клуб и одна результативная передача. С 2015 по 2018 год у хавбека действовал контракт с итальянской "Ромой", однако он не сыграл ни одного матча за команду и все это время находился в аренде.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский футболист пожаловался на засилие украинского языка, вспомнив Зеленского с Порошенко.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!