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Уругвайского футболиста выгнали из команды за отказ учить украинский язык

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Львовские "Карпаты" расторгли контракт с уругвайским полузащитником Кевином Мендесом из-за нарушения контракта.

Кевином Мендес

Кевином Мендес

ФК Карпаты

Как сообщает пресс-служба львовян, 23-летний Мендес пропустил несколько тренировок без уважительных причин, а также не начал учить украинский язык, хотя был обязан это сделать по условиям договора. Кроме того, 21 августа уругваец устроил перепалку с футболистом "молодежки".

Также в "Карпатах" рассказали, что получили от болельщиков видео и фотографии, на которых Мендес курит и употребляет алкоголь. Отмечается, что футболисты клуба не должны иметь вредных привычек.

Мендес перешел в "Карпаты" летом 2018 года. На его счету 15 матчей за клуб и одна результативная передача. С 2015 по 2018 год у хавбека действовал контракт с итальянской "Ромой", однако он не сыграл ни одного матча за команду и все это время находился в аренде.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский футболист пожаловался на засилие украинского языка, вспомнив Зеленского с Порошенко.

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Место
Украина Львов
Тег
Карпаты
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дегенерат с обоза - ты вообще не умеешь писать заголовки? Для кого это все? Для быдла кацaпского? Повеселить животных с расеи? Контакт расторгнут с идиотом, нарушающим спортивный режим. Который устроил драку на тренировке. А язык только один из пунктов контракта.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Даже уругваец не хочет хрюкать.... Свиньи, как только вы стали навязывать своё свиное хрюканье ваша жизнь становится все хуже и хуже
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Bладимир Ильич, ты шо, падло, хлевом ошибся? Руссишшвайне - пасть закрой! Тебе, свинина, и твоему скотскому быдлу-нороту шо не ясно в этом выражении? Та свинья рюцкая! Это довольно известно! Так что пасть закрыл, свин помойный!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украина подходит к финальной стадии деградации.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Pyankovsky Alexey, Оооо, они такие изобретательные...
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Пигин Макс, куда ещё дальше то?)
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