Упавший кубок Неймара отправил футболистку в нокаут — видео

Трагикомический эпизод случился в бразильском Сан-Паулу после финального матча благотворительного футбольного турнира нападающего ПСЖ Неймара.

Во время празднования победы над сборной Японией, чемпионский кубок выпал из рук капитана словацкой команды и упал на голову одной из футболисток, отправив ее на несколько минут в нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, самый дорогой футболист мира бразилец Неймар не явился на первую тренировку французского ПСЖ, который начал подготовку к новому сезону.

Как сообщает официальный сайт парижского клуба, к нападающему будут применены санкции.

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