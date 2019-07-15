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Упавший кубок Неймара отправил футболистку в нокаут — видео

7.7т Читать материал на украинском

Трагикомический эпизод случился в бразильском Сан-Паулу после финального матча благотворительного футбольного турнира нападающего ПСЖ Неймара.

Во время празднования победы над сборной Японией, чемпионский кубок выпал из рук капитана словацкой команды и упал на голову одной из футболисток, отправив ее на несколько минут в нокаут.

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Требовала деньги: в деле Неймара об изнасиловании новый поворот

Как сообщал OBOZREVATEL, самый дорогой футболист мира бразилец Неймар не явился на первую тренировку французского ПСЖ, который начал подготовку к новому сезону.

Как сообщает официальный сайт парижского клуба, к нападающему будут применены санкции.

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Персона
Неймар
Место
Бразилия Сан-Паулу
Тег
ПСЖ
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