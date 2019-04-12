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"Умрешь!" Дело Кокорина и Мамаева приняло новый оборот

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Младший брат российского футболиста Александра Кокорина Кирилл угрожал расправой водителю известной ведущей Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку. Это означает, фигурантам скандального дела теперь угрожает до 7 лет тюрьмы.

Во время нападения на мужчину, которое произошло в начале октября прошлого года, Кокорин-младший намеревался продолжить выяснять отношения с потерпевшим даже тогда, когда сам футболист и его друзья пытались успокоить молодого человека, пишет "Российская газета".

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Александр Кокорин и Павел Мамаев

Александр Кокорин и Павел Мамаев

"Просто так нельзя обзывать хороших людей, понял? Запомнил? Еще раз брата так назовешь, умрешь!" – процитировали Кокорина-младшего во время заседания суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Двух футболистов, напомним, намерены содержать под стражей до 25 сентября после того, как они устроили две драки в Москве в октябре прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев на самом деле находятся под домашним арестом, а не в Бутырской тюрьме.

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Персоны
Александр КокоринПавел Мамаев
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