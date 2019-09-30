Ультиматум: вокруг Лунина разгорелся скандал в Испании

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин готов досрочно покинуть "Вальядолид" в том случае, если его нынешнее положение в команде не изменится.

Наш соотечественник находится в кастильском клубе на правах аренды из мадридского "Реала", однако не получает игровой практики. Как пишет Don Balon, президент "сливочных" Флорентино Перес работает на тем, чтобы решить проблему украинского голкипера.

Андрей Лунин

Босс "королевского клуба" недоволен положением Лунина, который не провел ни одного матча с момента перехода. В случае досрочного расторжения арендного соглашения Андрею будет предложено вернуться в первую команду, либо отправиться за игровой практикой в Сегунду.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник Дмитрий Чигринский впервые отличился голом впервые за почти два года.

О спорте и не только – в нашем Instagram!