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''Украинцы заслуживают лучшей жизни'': экс-легионер "Динамо" рассказал о начале революции в Киеве

1.8тЧитать материал на украинском

Бывший форвард "Динамо", а ныне игрок "Антверпена" Дьемерси Мбокани поделился воспоминаниями об украинском этапе своей карьеры, коснувшись начала Революция Достоинства.

Дьемерси Мбокани

Дьемерси Мбокани

ФК Динамо

"Я до сих пор с теплотой и ностальгией вспоминаю свою украинскую эпопею. Так получилось, что я попал в Украину в тот самый момент, когда политические страсти там максимально накалились. Все эти революционные события я имел возможность наблюдать прямо из окон моей квартиры, находившейся в самом центре Киева. Народ жаждал перемен, вышел на улицы и добился своего. Украинцы — замечательные люди! Добрые, веселые, трудолюбивые, и они заслуживают лучшей жизни", - цитирует конголезца Sport Foot Magazine.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Мбокани в августе 2018-го подписал годичный контракт с бельгийским "Антверпеном". В текущем чемпионате Бельгии на счету Мбокани 5 забитых голов и 6 результативных передач в 15 проведенных играх.

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Персона
Дьемерси Мбокани
Тег
ФК Динамо Киев
Источник
Источник:Команда1
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Забелин Александр
Забелин Александр
Да уж, добились))) Живут хуже чем в Африке. Сомали.
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Забелин Александр
Забелин Александр
Да уж, добились))) Живут хуже чем в Африке. Сомали.
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