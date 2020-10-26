Украинского игрока отстранили от футбола на два года

Украинского игрока "Львова" Ярослава Богунова на два года отстранили от футбола за участие в договорном матче во времена выступлений за белорусский "Нафтан".

Как сообщает издание Pressball.by, дисквалификация нашего соотечественника действует с 6 августа 2020 года по 5 августа 2022 года. Богунов не сможет принимать участие ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций ни за клуб, ни за национальную сборную.

В показаниях, которые дал украинец Дисциплинарному комитету Белорусской федерации футбола (БФФ), он рассказал, как все произошло.

"За "Нафтан" играл в гостях против брестского "Динамо", ко мне за день до матча подошел Горбачев и предложил заработать 1000 долларов. Нужно было проиграть матч с разницей два мяча и больше. Я согласился. Я вышел на замену, играл как обычно. Брест был силен, мне даже не приходилось поддаваться. Ничего особо не делал, голевых моментов у меня не было. После игры Горбачев похлопал меня по плечу и сказал, что все нормально. Потом передал мне 900 евро. Я взял", – заявил Богунов.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский журналист Игорь Цыганык высказался о договорных матчах в УПЛ и пригрозил назвать участников.