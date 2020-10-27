Украинский футболист забил три гола за 10 минут: спортивные итоги 26 октября
Украинский футболист Андрей Близниченко забил три гола за 10 минут в чемпионате Молдовы, а российский боец Хабиб Нурмагомедов включил двух украинцев в топ лучших боксеров мира.
Кроме того, два игрока киевского "Динамо" заразились COVID-19 и пропустят матчи Лиги чемпионов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 26 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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