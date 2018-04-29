Украинский футболист забил бомбезный гол со штрафного

Украинский полузащитник "Сент-Труйдена" Роман Безус отметился невероятным голом в матче 6-го тура плей-офф чемпионата Бельгии против "Остенде". Футболисту сборной Украины удался бомбезный удар со штрафного.

На 61-й минуте 27-летний уроженец Кременчука настолько филигранно выполнил обводящий удар, что вратарь был бессилен спасти свою команду.

Отметим, что на второй добавленной минуте второго тайма Безус забил еще один мяч, установив окончательный счет 4:1

"Возможно, сейчас я в лучшей форме, чем когда-либо. Доверие тренера придает мне уверенности. Я хочу остаться на этом уровне", – заявил Безус после матча в интервью Voetbalkrant.

Напомним, что в 7-м туре регулярного чемпионата Безус забил еще один фантастический гол со штрафного.