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Украинский футболист забил бомбезный гол со штрафного

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Украинский полузащитник "Сент-Труйдена" Роман Безус отметился невероятным голом в матче 6-го тура плей-офф чемпионата Бельгии против "Остенде". Футболисту сборной Украины удался бомбезный удар со штрафного.

На 61-й минуте 27-летний уроженец Кременчука настолько филигранно выполнил обводящий удар, что вратарь был бессилен спасти свою команду.

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Отметим, что на второй добавленной минуте второго тайма Безус забил еще один мяч, установив окончательный счет 4:1

"Возможно, сейчас я в лучшей форме, чем когда-либо. Доверие тренера придает мне уверенности. Я хочу остаться на этом уровне", – заявил Безус после матча в интервью Voetbalkrant.

Напомним, что в 7-м туре регулярного чемпионата Безус забил еще один фантастический гол со штрафного.

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Тема
чемпионат Бельгии
Персона
Роман Безус
Место
Бельгия
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