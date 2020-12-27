Украинский футболист, пьяным совершивший массовое ДТП, получил 340 грн штрафа

Полузащитник "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко, который 28 октября в состоянии алкогольного опьянение устроил массовое ДТП в Харькове, получил наказание.

Как сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков", Фрунзенский районный суд Харькова оштрафовал 25-летнего спортсмена на сумму в 20 необлагаемым налогом минимумов доходов граждан. В Украине это 17 грн.

Кравченко признали виновным в административном правонарушении по 124-й статье УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и т.д.).

Сразу после аварии в сети появилось видео, где футболист проходит проверку на алкотестер. Результат в крови показал 1,85 промилле, что в девять раз больше, чем допустимая норма в 0,2 промилле.

Несмотря на это, суд освободил Кравченко от ответственности по ч.1 ст.130-й (управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

Также суд обязал "Металлист-1925" провести со своим подопечным воспитательную работу.

Напомним, что Дмитрий Кравченко является воспитанником полтавской "Ворсклы", за которую выступал до конца лета 2020 года. В начале сентября он перешел в "Металлист-1925"

В карьере полузащитника опыт выступления за юношеские сборные Украины до 18, 19 и 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пьяный футболист "Ювентуса" Артур попал в ДТП на глазах у полиции.