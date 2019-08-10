Украинец Зинченко повторил исторический рекорд в АПЛ

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко повторил исторический рекорд чемпионата Англии по продолжительности победных матчей.

Александр Зинченко

Защитник сборной Украины в 1-м туре АПЛ вышел в стартовом составе "горожан" против "Вест Хэма" и провел на поле весь поединок. Манкунианцы победили 5:0, а для 22-летнего игрока этот матч стал 23-м в рамках английской Премьер-лиги и во всех 23 играх "Манчестер Сити" добывал победу.

Александр сравнился с достижением своего одноклубника Давида Сильвы. В 2018-м году с испанцем в составе "Манчестер Сити" выиграл 23 поединка кряду, что является рекордным показателем в истории АПЛ.

Напомним, что в понедельник "Манчестер Сити" Александра Зинченко начал сезон матчем за Суперкубок Англии, в котором по пенальти одолел "Ливерпуль" (1:1, 5:4).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко вошел в число самых дорогих футболистов Украины.

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