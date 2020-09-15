Украина впервые в истории выиграла Кубок Европейских чемпионов по пляжному футболу

Украинский клуб "Мрия-2006" стал победителем Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу среди женских команд, который прошел в Португалии.

Впервые в истории турнира "золото" престижнейшего соревнования добыла команда из нашей страны.

По ходу соревнования клуб из Ананьева (Одесская область), впервые участвующий в Кубке, обыграл Бельгию (4:3), затем проиграл в серии пенальти российской "Звезде" (1:2), после чего разгромив испанок (4:1).

Главным фаворитом считались россияне, и перед последним туром именно они лидировали в таблице. Команда Украины, не дождавшись результата отправилась в аэропорт, и уже там узнала, что "Звезда" сенсационно проиграла, отдав "золото" украинкам.

Награду за украинскую команду получила ее единственная легионер – португальская футболистка Марианна Фелипа. Остальные футболистки получат трофеи позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия на этапе европейской квалификации к чемпионату мира-2019, который принимала Россия.

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