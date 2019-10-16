В России испугались матча с Украиной, чтобы "не создавать себе проблемы"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил о нецелесообразности проведения товарищеского матча против команды Украины до Евро-2020.

Вячеслав Колосков

"Этого не нужно делать. Не надо самим себе создавать проблемы. Эту тему вообще надо забыть и не поднимать. Иначе сами провоцируем такие отношения болельщиков. Зачем нам матч с командой Украины? И без нее есть разные команды, с кем можно провести товарищеские встречи", – сказал Колосков "Рейтингу Букмекеров".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин назвал условие проведение матча Украина – Россия.

Ранее УЕФА опубликовал обновленный регламенте проведения жеребьевки финальной стадии турнира, в котором изменил решение по матчам Украины и России.

Напомним, что 14 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы по футболу-2020 и с первого места квалифицировалась в финальную часть турнира.

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