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16 октября • обновлено в 22:22
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/ Новости футбола

В России испугались матча с Украиной, чтобы "не создавать себе проблемы"

1.8т Читать материал на украинском

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил о нецелесообразности проведения товарищеского матча против команды Украины до Евро-2020.

Вячеслав Колосков

Вячеслав Колосков

"Этого не нужно делать. Не надо самим себе создавать проблемы. Эту тему вообще надо забыть и не поднимать. Иначе сами провоцируем такие отношения болельщиков. Зачем нам матч с командой Украины? И без нее есть разные команды, с кем можно провести товарищеские встречи", – сказал Колосков "Рейтингу Букмекеров".

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин назвал условие проведение матча Украина – Россия.

Ранее УЕФА опубликовал обновленный регламенте проведения жеребьевки финальной стадии турнира, в котором изменил решение по матчам Украины и России.

Напомним, что 14 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы по футболу-2020 и с первого места квалифицировалась в финальную часть турнира.

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Вячеслав Колосков
Теги
сборная России по футболу Сборная Украины по футболу
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Товарищи тоже ещё.... Незачем с майданутыми вообще дело иметь.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Ссут, это прекрасно.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз пробил очередное дно.
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