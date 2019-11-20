Украина на Евро-2020: как и где достать билеты на матчи сборной

УЕФА откроет второй этап продажи билетов на чемпионат Европы по футболу-2020 1 декабря (первый этап прошел летом – с 12 июня по 12 июля). Старт третьего этапа – в апреле.

Для того, чтобы стать владельцем заветного тикета необходимо зарегистрироваться на сайте УЕФА (либо войти через свой аккаунт в Google или Facebook) и подать заявку на конкретную игру. Кроме себя, в заявку можно вписать еще трех людей (их имена можно будет поменять, если кто-то откажется).

Билеты продаются исключительно на официальном сайте УЕФА. При покупке с рук у перекупщиков существует огромная вероятность приобрести фальшивки, с которыми невозможно будет попасть на стадион.

После закрытия окна продажи билетов, УЕФА проводит электронную лотерею. Заявка может быть удовлетворена полностью, частично или вообще не удовлетворена. Это касается количества матчей, и не влияет на число самих билетов, которые вы заказали на матч. Т.е. если было заказано на 4-х персон, значит будет 4 билета.

Пропуска поделены на три ценовых уровня, в зависимости от расположения мест

по центру

по углам

за воротами.

Существуют два типа билетов: первый подразумевает поход на одиночный матч. Второй называется "следуй за командой" и в него входит продажа пакетов на матчи конкретных сборных вплоть до финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины установила исторический рекорд в отборе Евро-2020.

14 октября в 7-м туре квалификации чемпионата Европы-2020 "сине-желтые" обыграли чемпиона континента - команду Португалии - и с первого места вышли в финальную часть турнира.

После завершения отбора Украина автоматически попала в группу С. Матчи этого квартета пройдут в двух европейских столицах – Амстердаме и Бухаресте.

Известен также календарь поединков группы С. Сборная Украины сыграет 14, 18 и 22 июня 2020 года.

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