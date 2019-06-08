Украина - Люксембург: где смотреть онлайн отбор Евро-2020 - расписание трансляций

Сборная Украины по футболу в понедельник, 10 июня, проведет матч 4-го тура отбора чемпионата Европы-2020.

На "Арене Львов" наши футболисты сыграют с неуступчивым Люксембургом, который идет вторым в группе B.

Сборная Украины по футболу ФК Шахтер

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Люксембург. Начало — в 21:45.

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире общенационального канала "Украина" и специализированного "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Комментировать игру будет Виктор Вацко.

Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 3" и "Беларусь 5".

В записи игру покажут 11 июня в 02:25 "Матч ТВ", в 02:05 "Матч! Футбол 2", в 08:00 "Матч! Футбол 1".

Напомним, что перед четвертым туром Украина занимает первую строчку в квинтете B.

Как сообщал OBOZREVATEL, "сине-желтые" в первом туре отбора на Евро-2020 сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, во втором на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1), а в третьем со счетом 5:0 унизили Сербию.

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