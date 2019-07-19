УЕФА выгнал бельгийский клуб из Лиги Европы

Из-за обвинений в адрес бельгийского "Мехелена" в организации договорных матчей, УЕФА отстранил этот клуб от участия в розыграше Лиги Европы.

Несмотря на то, что еще в июне 2019 года, во время расследования по делу об участии в договорных матчах, УЕФА одобрил участие "Мехелена" в групповой стадии Лиги Европы, однако спустя месяц Бельгийский арбитражный суд (БАС) одобрил решение дисциплинарных органов Королевского бельгийского футбольного союза (КБФС), которые, среди прочего, наложили на "Мехелен" дисквалификацию на один еврокубковый сезон из-за организации договорных матчей.

"Мехелен" обвинен в серьезных проступках

После этого, УЕФА вновь провел свое расследование и установил виновность бельгийского клуба, отстранив его от участия в еврокубках.

"Европейский футбольный союз, как организатор, оставляет за собой эксклюзивное право решать, допускать до турниров УЕФА или нет ту или иную команду. Однако в данном случае Апелляционная инстанция УЕФА была полностью удовлетворена доказательствами того, что представители "Мехелена", а следовательно — сам клуб, пытался организовать договорный матч на национальном уровне. Этому аспекту уделено внимание в регламенте Лиги Европы УЕФА", — говорится в сообщении УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральный защитник Хорхе Морсильо, выступавший ранее за "Райо Вальекано" и " Алавес", а ныне являющийся капитаном " Альмерии", арестован испанской полицией в ходе операции по расследованию договорных матчей в Сегунде (второго дивизиона испанского чемпионата).

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