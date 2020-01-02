УЕФА включил украинца в топ главных талантов европейского футбола

УЕФА провел опрос среди журналистов и определил 50 перспективных футболистов, от которых ждут яркой игры в 2020 году. В список попали украинец Богдан Леднев, а также Додо и Тете.

"Находящийся в аренде в луганской "Заре" левоногий плеймейкер регулярно забивает голы и отлично исполняет стандартные положения", – написано в описании футболиста "Динамо" Богдана Леднева на официальном сайте УЕФА.

Богдан Леднев (справа) Апостроф

В списке также оказались бразильские легионеры "Шахтера" Додо и Тете. Первый провел весну в португальской "Витории" и хорошо влился в донецкую команду, "регулярно играя в стартовом составе в матчах Лиги Чемпионов". Что касается Тете, то в УЕФА высоко оценили его смещения с правого фланга и мощь, а также отметили его высокую трансферную стоимость.

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