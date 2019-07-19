Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

УЕФА принял жесткое решение против призера УПЛ

1.6т Читать материал на украинском

Бронзовый призер чемпионата Украины по футболу "Александрия" не сможет проводить матчи Лиги Европы на родном стадионе.

Соответствующее решение приняли в УЕФА, аргументировав это неготовностью городской инфраструктуры.

Новости
УЕФА выгнал бельгийский клуб из Лиги Европы

Стадион "Ника"

Стадион "Ника"

ФК "Александрия"

"Представитель УЕФА Кот Далтон в официальном письме отметил такие факторы как слишком далекое расстояние до аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева, а также отсутствие в нашем регионе надлежащей гостиничной инфраструктуры. Кроме этого, стандарты гостиниц в нашем регионе не являются приемлемыми по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнеров и болельщиков", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе "Александрии".

Отметим, что команда Владимира Шарана начнет свои выступления в Лиге Европы с группового этапа.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские футболисты "Ференцвароша" устроили настоящую феерию в матче Лиги чемпионов.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Теги
ПФК Александрия УЕФА
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Merlo Susan
Merlo Susan
Google платить $ 130 до $ 180 за годину для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи три місяці тому і заробив $ 8735 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Докладніше туyт.. ......... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.WorkLinks3.Com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Merlo Susan
Merlo Susan
Google платить $ 130 до $ 180 за годину для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи три місяці тому і заробив $ 8735 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику чаaстку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Докладніше тут.. ......... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.WorkLinks3.Com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel