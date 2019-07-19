УЕФА принял жесткое решение против призера УПЛ

Бронзовый призер чемпионата Украины по футболу "Александрия" не сможет проводить матчи Лиги Европы на родном стадионе.

Соответствующее решение приняли в УЕФА, аргументировав это неготовностью городской инфраструктуры.

Новости УЕФА выгнал бельгийский клуб из Лиги Европы

Стадион "Ника" ФК "Александрия"

"Представитель УЕФА Кот Далтон в официальном письме отметил такие факторы как слишком далекое расстояние до аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева, а также отсутствие в нашем регионе надлежащей гостиничной инфраструктуры. Кроме этого, стандарты гостиниц в нашем регионе не являются приемлемыми по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнеров и болельщиков", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе "Александрии".

Отметим, что команда Владимира Шарана начнет свои выступления в Лиге Европы с группового этапа.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские футболисты "Ференцвароша" устроили настоящую феерию в матче Лиги чемпионов.

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