УЕФА назвал место проведения Суперкубка УЕФА-2023

Исполнительный комитет УЕФА во время своей ежегодной встречи, которая на этот раз состоялась в Амстердаме, принял решение провести Суперкубок УЕФА-2023 в российской Казани.

Как сообщает официальный сайт организации, чиновники определились с местом проведения нескольких больших европейских футбольных турниров. Таким образом, финал Лиги Европы 2022 года будет сыгран в Будапеште, а Суперкубки УЕФА в 2022-м и 2023-м годах – в Хельсинки и Казани, соответственно. Также было решено провести финал женской Лиги чемпионов 2022 года в Турине на стадионе "Ювентуса", а решающий матч 2023 года – в Эйндховене на домашнем поле "ПСВ".

Суперкубок УЕФА-2023 UEFA.com

Отметим, что из-за санкций, введенных против РФ в результате допингового скандала в декабре 2019 года, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, а саму страну от возможности их проведения на своей территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА готовит изменения в формате Лиги чемпионов, желая увеличить количество матчей между топ-клубами.

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