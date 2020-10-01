УЕФА назвал футболиста года
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим нападающим Лиги чемпионов и игроком года в Европе.
Футболист получил награду во время церемонии жеребьевки группового этапа ЛЧ, которая прошла в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.
⚽ 🏅 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟵/𝟮𝟬 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗠𝗲𝗻’𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝗶𝘀… @𝗹𝗲𝘄𝘆_𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹!— UEFA (@UEFA) October 1, 2020
🇵🇱 Congratulations, Robert! #UEFAawards pic.twitter.com/1R8Riiqrq6
32-летний капитан сборной Польши забил 55 голов во всех турнирах в прошлом сезоне, а "Бавария" стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов.
Накануне Роберт вместе с мюнхенцами обыграл "Боруссию" и стал обладателем Суперкубка Германии.
Поляк вошел в тройку претендентов на "Золотой мяч" 2020 года.