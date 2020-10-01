УЕФА назвал футболиста года

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим нападающим Лиги чемпионов и игроком года в Европе.

Футболист получил награду во время церемонии жеребьевки группового этапа ЛЧ, которая прошла в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.

32-летний капитан сборной Польши забил 55 голов во всех турнирах в прошлом сезоне, а "Бавария" стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов.

Накануне Роберт вместе с мюнхенцами обыграл "Боруссию" и стал обладателем Суперкубка Германии.

Поляк вошел в тройку претендентов на "Золотой мяч" 2020 года.